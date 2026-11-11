Данные Минтруда: рынок вахтовой работы вырос на 100 тыс. позиций

VZ.RU: в Минтруде назвали гарантии и надбавки для российских вахтовиков

Общество

За последние два года количество вакансий для работников, привлекаемых к работе вахтовым методом в России, выросло примерно на 100 тыс. позиций. Как сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов, в 2024 году на рынке предлагалось порядка 78 тыс. подобных мест, в 2025 году показатель увеличился до 100 тыс., а к текущему моменту достиг отметки примерно в 185 тыс. открытых вакансий, об этом сообщает деловая газета ВЗГЛЯД.

Трудовые гарантии и льготы для вахтовиков

В Минтруде напомнили, что помимо компенсаций, районных коэффициентов и северных надбавок, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, для специалистов вахтового метода действует расширенный пакет социальных гарантий. В него входят оплачиваемые дни междувахтового отдыха, бесплатный проезд или трансфер от пункта сбора до места выполнения работ, а также обязательная оплата каждого дня, проведенного сотрудником в пути к объекту и обратно.

Кадровый дефицит и наиболее доходные специальности

Рост спроса на вахтовый персонал происходит на фоне общего кадрового голода в российской экономике, отсутствие предпосылок для полного исчезновения которого ранее подтвердила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По данным экспертов «Авито Работы», высокий уровень заработных плат традиционно удерживают специалисты буровых установок и сферы добычи полезных ископаемых.

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