VPN как довод за арест: почему технические привычки стали аргументом следствия

Журналистка Меркачева: VPN и автоудаление сообщений стали аргументом для ареста

Общество

Использование VPN и автоудаление сообщений в мессенджерах все чаще фигурируют в ходатайствах следствия об аресте. Об этом изданию «Фонтанка» рассказала журналистка и член Совета по правам человека Ева Меркачева.

По ее словам, такой аргумент в СПЧ начали замечать относительно недавно. Обычно меру пресечения в виде заключения под стражу следствие запрашивает в отношении подозреваемых в тяжких преступлениях, склонных к побегу, а также тех, кто может давить на участников процесса. Теперь VPN и автоудаление сообщений следователи стали рассматривать как методы конспирации, указывая в постановлениях на намерение подозреваемого воспрепятствовать установлению истины по делу.

Меркачева связала это с тем, что доказать риск побега или давления на свидетелей следствию не всегда удается. По ее мнению, вместо этого появился новый довод: если у человека есть исчезающие сообщения, значит, он применяет методы конспирации. Таким образом, по словам правозащитницы, технические привычки подозреваемого начинают использоваться как дополнительный аргумент при обосновании самой строгой меры пресечения.

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