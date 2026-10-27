Из спелых и перезревших плодов хурмы можно приготовить густой и полезный десерт, который не требует добавления искусственных загустителей и многочасовой термической обработки. Как рассказал в интервью REGIONS шеф-повар подмосковного ресторана Альберт Ушаков, уникальность хурмы заключается в высоком содержании природного пектина, позволяющем варенью самостоятельно приобретать мармеладную текстуру. Быстрая 20-минутная варка позволяет сохранить калий, магний, йод и витамин C, что делает десерт отличной альтернативой покупным сладостям

Приготовление варенья из хурмы существенно отличается от работы с традиционными яблоками или сливами благодаря высокому содержанию природного пектина в самих плодах. Шеф-повар Альберт Ушаков отметил, что для получения желеобразной тягучей консистенции кулинарам не потребуется покупать магазинныe загустители или желатин. Кроме того, такой десерт особенно полезен для поддержания сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы, поскольку при краткой термической обработке в мякоти сохраняются калий, магний и йод, а добавление цитрусовых обогащает лакомство витамином C.

Рецепт янтарного десерта отличается минимальным набором ингредиентов и простотой исполнения. На один килограмм мягкой очищенной хурмы требуется взять от 500 до 700 граммов сахара и один небольшой лимон, нарезанный мелкими кубиками вместе с цедрой. Мякоть хурмы слегка разминают вилкой, смешивают с сахаром и дают настояться около часа для выделения сока. Затем смесь доводят до кипения на среднем огне, добавляют лимон и варят ровно 15–20 минут при постоянном помешивании, после чего сразу разливают по стерилизованным банкам.

Главной ошибкой домашних кулинаров шеф-повар назвал долгую варку хурмы по аналогии с обычными садовыми ягодами. Избыточная термическая обработка разрушает полезные микроэлементы, приводит к утрате уникального карамельного аромата и превращает десерт в однородное приторное пюре. Быстрое кипячение на среднем огне сохраняет естественную яркость цвета, максимум витаминов и плотную фактуру готового продукта.