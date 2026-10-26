Фигурантам дела о трагедии на шахте им. Тихова оставили условный срок

Кемеровский областной суд 26 октября 2026 года рассмотрел апелляцию по делу о трагедии на шахте им. С. Д. Тихова. Приговор Ленинск-Кузнецкого городского суда от 13 августа оставили без изменений: трое работников предприятия получили по 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Поводом для пересмотра стали жалобы начальника смены Шеховцова и его адвоката, которые настаивали на оправдании. Однако судебная коллегия сочла доводы о недоказанности вины несостоятельными. Приговор вступил в законную силу, пишет VSE42.RU .

В деле о трагедии на шахте им. С. Д. Тихова поставлена окончательная точка. Апелляционная инстанция не нашла оснований менять приговор, вынесенный работникам предприятия. Как сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, 26 октября 2026 года областной суд пересмотрел решение Ленинск-Кузнецкого городского суда от 13 августа.

Фигурантами дела стали помощник начальника горнопроходческого участка Гудков, помощник начальника участка аэрологической безопасности Журлов и начальник смены производственной службы Шеховцов. Их признали виновными в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое по неосторожности привело к смерти трех человек. Каждому назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Дополнительно все трое лишены права заниматься деятельностью, связанной с соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на 2 года.

Поводом для апелляции стали жалобы осужденного Шеховцова и его адвоката: они не согласились с приговором, просили его отменить, а фигуранта — оправдать. При этом, как отметили в пресс-центре, остальные осужденные и их защитники, а также потерпевшие приговор не обжаловали.

Судебная коллегия, изучив материалы, пришла к выводу: приговор законен и обоснован. Доводы о недоказанности вины Шеховцова признали несостоятельными и оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу — трагедия, унесшая жизни трех горняков, получила завершение в правовом поле, хотя условный срок для фигурантов еще долго будет предметом споров в Кузбассе.