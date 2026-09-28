Как защитить крупы и муку от жуков: хранение, профилактика и ошибки

Разнообразные жуки-вредители и их личинки способны нанести серьезный ущерб пищевым запасам. В зоне повышенного риска находятся мука, особенно грубого помола, отруби и манная крупа, а также гречка, рис и сухофрукты. Об этом REGIONS рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

Главные вредители кухонных запасов

По словам Ольги Трофимовой, существует несколько основных разновидностей насекомых, портящих крупы и сухофрукты у жителей Московской области и Москвы.

Мучной хрущак, или жук-чернотелка, — это темно-коричневый или черный жук длиной 12–25 мм. Его личинка, известная как «мучной червь», достигает 35 мм и активно уничтожает сухие продукты. Развитие личинки длится от 4 месяцев до 2 лет, а взрослые жуки живут 2–3 месяца.

Амбарный долгоносик — узкий цилиндрический жук длиной 3,5–4,5 мм. Самка откладывает до 200–250 яиц прямо в зерно. Вылупившиеся личинки питаются внутри зерна от 20 до 84 дней, после чего окукливаются и выходят наружу, выгрызая мягкие части урожая.

Рисовый долгоносик — более мелкий вредитель длиной 2,5–3,5 мм. При благоприятных условиях цикл его развития составляет всего 23–25 дней. Если температура опускается ниже +13 °С, а влажность зерна становится менее 10%, его развитие полностью останавливается.

Как защитить крупы и муку при хранении

Как пояснила эксперт, оптимальная температура для размножения большинства этих вредителей составляет от +25–28 °С до +30 °С. Главный способ предотвратить их появление — создать неблагоприятную среду с низкой температурой и отсутствием влаги.

Герметичная тара: хранить припасы нужно в сухости и закрытых емкостях. Стеклянные банки дают «сто очков вперед» мешковине, фольге, бумажным и пластиковым пакетам.

Использование холода: при отсутствии подходящих банок магазинные пакеты с крупой можно держать в холодильнике.

Гигиена на кухне: необходимо регулярно проветривать помещения, поддерживать чистоту в шкафчиках и избегать высокой влажности.

Профилактическая обработка после покупки

Визуально определить наличие долгоносиков в крупе при покупке практически невозможно, так как личинки развиваются внутри. Однако поврежденное зерно может выглядеть темнее. Для стопроцентного уничтожения возможных насекомых применяется термическая обработка.

Прокаливание: крупу и муку можно прогреть в духовке при температуре от +80 °С до +120 °С.

Заморозка: купленный пакет с продуктом достаточно положить на 24 часа в морозильную камеру, чтобы вредители погибли.