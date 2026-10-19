Все вагоны в депо: когда возобновят движение трамваев в Евпатории

Крым 24: в Евпатории из-за шторма остановили трамваи № 1 и № 3

Общество

В Евпатории временно прекратилось движение трамваев по маршрутам № 1 и № 3 из-за резкого ухудшения погоды и частичного подтопления трамвайных путей. Все вагоны были отправлены в депо, точные сроки восстановления транспортного сообщения администрация города не называет. Параллельно штормовой ветер вызвал разрушения и перекрытие дорог под Феодосией. Об этом информирует издание «Крым 24».

Детали транспортного коллапса и последствия шторма

  • Остановка транспорта: остановлено движение вагонов по трамвайным маршрутам № 1 и № 3 в Евпатории.
  • Причина сбоя: частичное подтопление рельсового полотна и ухудшение погодных условий.
  • Статус электротранспорта: весь подвижной состав возвращен в трамвайное депо, время возобновления рейсов не установлено.
  • Происшествия в регионе: на автодороге к поселку Приморский (район Феодосии) шквалистый ветер повалил несколько столбов освещения, перекрыв движение автомобилей.

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