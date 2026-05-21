Встретил бывшую жену в самолете, напился и попал в полицию: чем закончился отпуск 46-летнего россиянина
МВД: россиянин оказался попутчиком бывшей жены в самолете и начал дебоширить
46-летний житель Сургута возвращался из отпуска рейсом Сочи — Сургут, но долетел прямиком в полицейский участок. Как сообщает «Вестник» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по УрФО, рядом с его креслом случайно оказалась бывшая супруга — она летела тем же бортом.
Бывшая пара принялась выяснять отношения прямо во время полета. В ходе спора мужчина сильно напился, начал дебоширить, нецензурно выражаться и полностью перестал реагировать на замечания экипажа. В Сургуте самолет встретила полиция, дебошира отправили на освидетельствование, после чего дали проспаться в камере до утра. На россиянина наложен штраф.