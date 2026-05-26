Тренер Гунько продолжит работу в «Арсенале»

В минувшем сезоне «Арсенал» финишировал лишь на 13-м месте, но в Туле решили, что тренер строит интересную команду — необходимо лишь добавить баланса в игре, и дали Гунько еще один шанс.

Перед тренером поставили задачу в следующем сезоне быть в первой пятерке. Кроме того, по убеждению Миляева, «Арсенал» должен показывать результативный и зрелищный футбол. Очевидно, по этой причине в Туле отказались от кандидатуры Игоря Черевченко, который известен умением строить крепкие оборонительные команды.

