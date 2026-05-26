День защиты детей в 2026 году: какие праздничные площадки откроются для детей в Подмосковье

В 2026 году официальная дата торжества, 1 июня, выпадает на начало рабочей недели — понедельник. Чтобы предоставить родителям возможность провести свободное время с сыновьями и дочерьми, министерство культуры и администрации городских округов перенесли центральные развлекательные и обучающие мероприятия на воскресенье, 31 мая.

Ежегодное празднование Международного дня защиты детей направлено на привлечение внимания общества к вопросам обеспечения безопасности, защиты законных прав и гармоничного развития подрастающего поколения. Этот день традиционно напоминает о ключевой роли семейных ценностей и ответственности государства за создание комфортных условий для жизни малышей и подростков.

В музейном комплексе «Новый Иерусалим» праздничная программа стартует 31 мая в 13:30. Организаторы подготовили для гостей необычный творческий интерактив, привязанный к действующей выставке миниатюр. Участники смогут самостоятельно разработать цифровую открытку, украшенную традиционными народными орнаментами, а затем «оживить» получившееся изображение с помощью современных технологий.

Помимо этого, в атриуме музея профессиональные тренеры проведут открытый танцевальный урок для всех желающих. Финальной точкой праздника станет большой концерт, в программу которого включены басни, гитарные номера и классические фортепианные произведения. Одним из самых зрелищных моментов выступления обещает стать исполнение музыкальной пьесы в 6 рук, когда за одним инструментом будут одновременно играть сразу 3 юных пианиста.

Серпуховский историко-художественный музей также ждет семьи с детьми 31 мая. В этот день вход для всех посетителей, не достигших 18 лет, сделают абсолютно бесплатным. Центральным событием площадки станет подведение итогов образовательного проекта «Игра в музей!», где юные участники покажут результаты своего двухнедельного обучения. В выставочном пространстве «Каретный сарай» откроется экспозиция фотографа Ксении Царевой, которая лично проведет практическое занятие для гостей.

На музейной территории развернутся образовательные зоны с лингвистическими играми и мастер-классами по созданию художественных коллажей. Каждому ребенку подготовят памятные сувениры. Завершится день театральной постановкой по известному роману Фредрика Бакмана.

Непосредственно в День защиты детей, 1 июня, праздничные активности переместятся на открытые городские площадки. В парке поселка Михнево городского округа Ступино с 15:00 начнется игровая программа с конкурсами, подвижными эстафетами, аквагримом и ремесленными мастерскими.

В Долгопрудном празднование растянется на 2 дня и охватит сразу несколько городских локаций, включая Центральный парк Победы, Новые Водники и площадку у Дома офицеров. Для детей разных возрастов подготовлены анимационные шоу, спортивные состязания и тематические фотозоны. Стоит отметить, что все подмосковные мероприятия 2026 года учитывают общую концепцию Года единства народов России, делая акцент на многообразии национальных культур и традиций.

