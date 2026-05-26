Более 30 единиц офтальмологического оборудования передали медучреждениям Подмосковья с января

Подмосковным больницам с начала 2026 года передали 33 единицы офтальмологического оборудования. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Аппараты закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта. На эти цели было направлено более 157 млн рублей.

«Новое офтальмологическое оборудование позволяет на высоком уровне проводить диагностические исследования, что важно для постановки точного диагноза. Также оно применяется для выполнения операций», - отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в 24 реабилитационных центра региона поступит около 300 единиц современного оборудования.