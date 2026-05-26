Химкинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении мальчику вреда здоровью

Химкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40‐летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ, — умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Трагический инцидент произошел в ноябре 2025 года. По данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал умышленно, полностью осознавая общественную опасность и противоправность своих действий. Без какого‐либо повода, грубо нарушая общественный порядок, мужчина нанес удар ногой 11‐летнему мальчику. В тот момент ребенок находился на остановке общественного транспорта рядом с одним из торговых центров города.

От удара подросток потерял равновесие и оказался на проезжей части — в тот самый момент к остановке подъезжал автобус. В результате происшествия мальчик получил серьезные травмы: закрытый перелом позвоночника и плечевой кости. Последствия таких повреждений могут оказать долгосрочное влияние на здоровье и развитие ребенка, потребовать длительного лечения и реабилитации.

Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу.

