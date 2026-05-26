Работы по капремонту школы №18 в деревне Черное Балашихи завершены на 60%

В школе №18 в деревне Черное городского округа Балашиха проходит капитальный ремонт здания, стартовавший в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и соответствующей госпрограммы Подмосковья, уже выполнен на 60%. Ученики и педагоги ждут 1 сентября 2026 года — именно тогда они смогут войти в обновленное учебное заведение.

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области, объект расположен по адресу: ул. Агрогородок, 4а. Здание 1968 года постройки имеет площадь 6 717,6 кв. м — и сейчас оно кардинально меняется, чтобы соответствовать современным стандартам образования.

На стройплощадке задействованы 95 специалистов и 3 единицы техники. Бригады сосредоточены сразу на нескольких направлениях: выполняют предчистовую отделку помещений, проводят электромонтажные работы, монтируют инженерные коммуникации, занимаются фасадными работами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа №1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.