«Никакая листва там не горела»: очевидцы сообщили о дыме вблизи молочного предприятия с коровами

В Промышленновском муниципальном округе Кемеровской области недалеко от поселка Ваганово местные жители снова заметили густой едкий дым. Об этом корреспонденту сайта VSE42.Ru рассказал очевидец, который проезжал мимо в тот момент, когда началось задымление.

«Была жуткая гарь, вонь, пришлось даже закрыть заслонку, чтобы в салон не попадало. И это в одном месте. Никакая листва там не горела», – сказал собеседник VSE42.Ru.

Свидетелю удалось снять происходящее на камеру мобильного телефона. Запись была сделана в понедельник, 25 мая, примерно в 18:00. На кадрах видно, как над местностью поднимается плотная завеса темного дыма.

Что именно послужило источником возгорания, пока остается неизвестным. В региональном управлении МЧС редакции сообщили, что в указанный день сигналов о пожаре в районе поселка Ваганово не поступало. Вызовов от местных жителей также не было.

В пресс-службе Сибирской Девелоперской Компании (СДС), которой принадлежит АО «Ваганово», от комментариев предпочли воздержаться. Причины и обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

По информации издания, дым в этом районе замечали и ранее. Тогда установить его источник также не удалось. Позже губернатор региона подтвердил, что на предприятии «заменяют» поголовье коров. Не исключено, что нынешнее задымление может быть связано с этими процессами. Однако официального подтверждения данной информации нет.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке коровы вышли на проезжую часть и устроили пробку.