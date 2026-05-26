Мать троих детей заперлась в ванной, чтобы не платить алименты

Жительница Полысаево задолжала троим детям более одного 1 млн руб. Когда судебные приставы вышли на ее след, женщина предпочла не расплачиваться, а устроить с представителями закона настоящие «влажные прятки», забаррикадировавшись в ванной комнате. Подробностями этой истории поделилась пресс-служба ГУФССП по Кемеровской области, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, сотрудникам ведомства пришлось буквально «перевернуть» город, чтобы выследить беглянку. В итоге должницу обнаружили в квартире ее сожителя. Избранник женщины до последнего пытался выгородить свою даму сердца: он убеждал незваных гостей, что в жилище никого нет. Однако интуиция не подвела приставов — они настояли на проверке.

«Судебный пристав при проверке помещений квартиры обнаружил алиментщицу в ванной комнате, где она пряталась от сотрудников ведомства», — пишут специалисты.

По данным издания, пойманную горе-мать немедленно вывели из укрытия и доставили в отдел для серьезного разговора. Теперь за упорное игнорирование родительских обязанностей и нежелание содержать родных детей ей придется ответить по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что Ольга Зуева подала на алименты сразу после женитьбы Козловского на Акиньшиной и рождения сына.