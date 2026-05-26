Кровососы боятся чеснока: научное открытие подтвердило влияние запаха на размножение комаров

Чеснок веками считали народным средством против комаров, и теперь у этой идеи появилось научное объяснение, пишет Wired со ссылкой на исследование ученых Йельского университета. Оказалось, что чеснок не просто неприятен насекомым из-за резкого запаха — он может мешать им спариваться и откладывать яйца.

Исследователи изучили 43 фрукта и овоща, чтобы найти природные вещества, влияющие на поведение летающих вредителей. Сначала эксперименты проводили на плодовых мушках. Ни один продукт не сделал насекомых «активнее», зато чеснок дал резкий обратный эффект: полностью блокировал спаривание и откладывание яиц.

Затем ученые выяснили, что дело не столько в запахе, сколько во вкусе. Главным веществом оказался диаллилдисульфид — соединение, которое содержится в чесноке. Оно активирует у насекомых рецептор, отвечающий за распознавание неприятного и потенциально опасного вкуса. После этого меняется поведение: насекомые избегают чеснока, хуже питаются и реже размножаются.

Похожие результаты получили не только на мушках, но и на комарах, которые переносят желтую лихорадку, денге и вирус Зика, а также на мухах цеце.

Ученые считают, что чеснок может стать дешевым и доступным способом борьбы с опасными насекомыми. Как пошутил профессор Джон Карлсон, возможно, Брэм Стокер был не так уж далек от истины, когда еще в «Дракуле» связал чеснок с защитой от кровососов.