Фонд капитального ремонта Московской области завершил восстановление офиса МФЦ в Суходольске ЛНР

Фонд капитального ремонта Подмосковья завершил восстановление офиса многофункционального центра в городе Суходольске Краснодонского округа Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подрядчики провели целый комплекс мероприятий, среди которых восстановление фасада здания, установка необходимых инженерных систем — водо- и теплоснабжения, электро- и газоснабжения, выполнение внутренней отделки помещений, установка кондиционеров и полное оснащение офиса мебелью и техникой.

Новый офис МФЦ функционирует в соответствии с общероссийскими стандартами: предусмотрен просторный зал ожидания, имеется система электронной очереди и удобная навигация для посетителей. Доступными услугами охвачено почти 100 разных направлений, включая оформление паспортов, свидетельств о рождении и смерти, регистрацию прав на недвижимость, подачу заявлений на различные пособия и налоговые консультации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход модернизации коммунальных объектов в Чехове.