Звезда «Трудных подростков» Калюжный отслужил срочную службу в армии

Актер Глеб Калюжный, которого зрители полюбили за роль в сериале «Трудные подростки», наконец-то закончил свою армейскую эпопею. Он отслужил полный год и вернулся домой, сообщает Super. Артиста встречали не только родные и друзья, но и журналисты.

Глеб появился перед родными и друзьями возмужавшим и бодрым, с широкой улыбкой на лице. Он тут же бросился обнимать маму Наталью, кума Григория Сухова и актера Николая Добрынина.

Мама актера призналась, что ждала сына все 365 дней. Год, по ее словам, был непростым для семьи, но они дождались.

Сам Глеб уже строит планы: впереди работа, которой ему так не хватало на службе, и, конечно, встречи с теми, кто ждал его возвращения. Поклонники актера уже засыпали его в соцсетях поздравлениями и комплиментами. Многие отметили, что армейская закалка пошла Калюжному на пользу.

