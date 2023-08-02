ВСУ пытались атаковать с беспилотного катера корабль ВМФ, сопровождавший гражданские суда

Ночью на 2 августа ВСУ попытались совершить атаку корабля ВМФ России, который, как уточняется, сопровождал морской гражданский транспорт на юго-западе Черного моря.

Об этом сообщили в официальной сводке Минобороны РФ в среду в официальном канале. Уточняется, что украинцы пытались совершить атаку с беспилотного катера.

Также в МО РФ уточнили, что экипаж российского корабля действовал профессионально, поэтому украинский катер быстро не только обнаружили, но и уничтожили. Известно, что все попытки украинцев совершить наступление на разных участках фронта за сутки также провалились.

Ранее мы рассказали о том, почему в столице Сенегала Дакаре сейчас напряженная обстановка. Подробности в материале.