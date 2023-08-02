Российское посольство сообщило о напряженной ситуации в Сенегале

В Сенегале сохраняется напряженная обстановка, в столице страны Дакаре происходят столкновения, сообщили ТАСС в посольстве России в африканской стране.

Напряженность возникла после того, как был заключен в тюрьму главный оппозиционер Усман Сонко. Ранее он был помещен под домашний арест, но вот уже двое суток находится в тюрьме под Дакаром.

Кроме того, партия «Патриоты Сенегала за труд, этику и братство», которую возглавлял Сонко, была официально распущена. Это вызвало протесты и столкновения, в результате которых погибли три человека.

В посольстве подчеркнули, что угроз российскому дипредставительству не видят.