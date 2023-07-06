Вторая смена проходит в школьных лагерях в Подмосковье

В подмосковных школьных лагерях проходит вторая смена, для детей доступны почти 90 школьных лагерей с дневным пребыванием. Об этом сообщили в областном Минобразования.

В сообщении ведомства уточнили, что смена будет длиться 21 день, за этот период отдохнуть успеют порядка пяти тысяч школьников. Всего эти летом в регионе задействованы около тысячи летних лагерей с дневным пребыванием детей. Смены связаны с различными тематиками — спортивной, патриотической, краеведческой, экологической, а также с медиа.

«Подобные лагеря будут работать для детей все лето. Школьники находятся под постоянным присмотром педагогов и проводят время с пользой. Вторая смена закончится 31 июля. Старт третьей смены — 24 июля», — добавили в министерстве.

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