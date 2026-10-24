Второе венчание возможно: митрополит Бегичев назвал условия, при которых РПЦ благословит новый брак

Митрополит Бегичев: РПЦ не признает развенчания и развода по церковным канонам

Общество

Русская православная церковь не признает развода в привычном смысле: развенчания не существует, а повторные браки после расторжения союза не допускаются. Однако в исключительных случаях епархиальная каноническая комиссия может признать брак утратившим силу. Об этом объяснил митрополит Павел Бегичев, сообщает RuNews24.ru.

По церковным канонам, брак нерасторжим: «человека да не разлучает то, что Бог сочетал». Но если союз признан утратившим силу, церковь может благословить новый брак — не всегда, а при соблюдении ряда условий. Основаниями для такого решения комиссия считает измену одного или обоих супругов, серьезные нравственные, душевные или физические недостатки, пороки, заболевания, принятие одним из супругов монашества, а также длительное исчезновение супруга. Таким образом, путь ко второму венчанию лежит не через развод, а через признание прежнего брака утратившим силу — и только по строго определенным причинам.

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