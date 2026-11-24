Воспоминания об околосмертном опыте втрое детальнее обычных и играют заметную роль в самоидентификации человека. Об этом сообщает « Московский комсомолец ». Такой опыт включает ощущение пребывания вне тела, движение к свету, встречу с умершими родственниками и возвращение картин всей жизни. Наука изучает его уже несколько десятилетий.

Первые свидетельства устойчивости этих воспоминаний появились в 2007 году. Психиатр Брюс Грейсон сопоставил рассказы 72 человек, пересказавших опыт в 1980-х, с повторным опросом почти через 20 лет. Основные характеристики пережитого практически не изменились. В 2013 году бельгийские нейробиологи Мари Тоннар и Ванесса Шарланд-Вервиль сравнили такие воспоминания с описаниями других событий. В исследовании участвовали 21 человек, вышедший из комы (восьмеро из них пережили околосмертный опыт), и 18 здоровых добровольцев. Околосмертные воспоминания оказались более детальными, ясными и насыщенными, чем воспоминания о других, в том числе эмоционально значимых событиях, реальных и воображаемых. Частота возвращений к ним главным фактором устойчивости не стала.

Группа нейробиолога Елены Кассоль изучила рассказы 25 человек. Околосмертные воспоминания содержали почти втрое больше деталей, связанных с событиями, ощущениями, мыслями и эмоциями, и чаще других назывались самым важным элементом самоидентификации.

Причины их стойкости остаются предметом изучения. В предварительной работе 2026 года под руководством нейробиолога Хосе Алонсо Руиса МРТ 15 человек показала активность областей, связанных с автобиографической памятью и самореферентным мышлением. Исследование зафиксировало процесс воспоминания, а не само переживание.