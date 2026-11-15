Новые правила закупок и логистики: в аптеках России допустили временные перебои с лекарствами

Пожилым россиянам стоит провести ревизию домашних аптечек до 1 декабря и заранее купить лекарства для регулярного приема. Необходимость такой меры связана с вступающими в силу новыми правилами государственных закупок медикаментов, сообщает «Ньюсрум24 Москва» со ссылкой на медицинских и социальных специалистов.

Речь идет о правительственном постановлении № 969, которое начинает действовать с декабря и меняет систему приоритетов при проведении тендеров в пользу отечественных фармацевтических компаний. Эксперты допускают, что перенастройка цепочек поставок способна вызвать кратковременные перебои с отдельными импортными препаратами и их аналогами — как в больницах, так и на полках обычных аптек.

Чтобы переждать возможный переходный период без риска для здоровья, пациентам старшего возраста советуют сформировать запас необходимых средств на два-три месяца вперед. В первую очередь это касается медикаментов для терапии хронических недугов:

При сердечно-сосудистых заболеваниях — таблеток для контроля давления, сердечного ритма и разжижения крови.

При диабете — инсулина, сахароснижающих препаратов и тест-полосок к глюкометрам.

При болезнях органов дыхания и зрения — базовых ингаляторов (для страдающих астмой и ХОБЛ), а также специальных глазных капель при глаукоме.

Заодно специалисты рекомендуют укомплектовать аптечку базовым набором на зимний сезон. В список стоит добавить обезболивающие и жаропонижающие, лекарства от кашля, леденцы от боли в горле и капли от насморка, а также спазмолитики, сорбенты, средства для пищеварения и антациды. Не лишними будут антисептики, пластыри и стерильные бинты.

Отдельный совет адресован льготникам, которые получают медикаменты за счет государства. Им рекомендуют не откладывать визит к терапевту и выписать свежие рецепты уже сейчас, чтобы избежать многочасовых очередей в поликлиниках накануне новогодних праздников.