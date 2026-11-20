Народный артист России Филипп Киркоров встал на защиту 14-летней дочери Аллы-Виктории после того, как пользователи Сети раскритиковали ее длинный маникюр, об этом сообщает VOICE . По словам исполнителя, девочка активно экспериментирует со стилем и проявляет индивидуальность, что не всегда находит понимание у окружающих. В разговоре с Герой Иващенко певец заявил, что считает дочь совершенством, высоко оценивает ее вкус и видит в ней хорошего стилиста, самостоятельно выбирающего удачные наряды.

Отвечая на вопрос о растущей популярности Аллы-Виктории в интернете, Киркоров отметил, что следит за ее творческими шагами, но не вмешивается и не навязывает советы. Артист назвал стремление дочери к самореализации похвальным и подчеркнул, что его дети-подростки — Алла-Виктория и Мартин — ведут себя достойно и не подводят его.

Подход к воспитанию и отказ от покровительства

Филипп Киркоров также пояснил, что не использует собственные ресурсы и влияние в шоу-бизнесе для продвижения наследников. Он отметил, что из-за специфики своей профессии не хочет создавать для детей искусственно облегченные условия и предпочитает, чтобы они обретали самостоятельность и учились на собственном жизненном опыте.

Главной задачей как родителя певец считает обеспечение детям качественного образования и базовых навыков, чтобы в дальнейшем они могли уверенно строить свой путь самостоятельно. Ранее артист также упоминал, что содержание его завещания станет для окружающих неожиданностью.