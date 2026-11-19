Средняя зарплата в автосервисах Московской области достигла ₽174,3 тыс. в месяц. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на совместное исследование «Авито Работы» и «Авито Авто».

За июль — сентябрь 2026 года работодатели разместили на 19% больше вакансий в сфере ремонта и обслуживания автомобилей, чем за тот же период годом ранее. Рост нагрузки на сервисы совпал с традиционным осенним сезоном: водители готовят машины к холодам, устанавливают сезонные шины и устраняют неисправности.

Дополнительный спрос на мастеров формирует рынок автомобилей с пробегом. В октябре 2026 года интерес россиян к таким машинам оказался на 5% выше, чем в сентябре — это третий месяц подряд с положительной динамикой. Особенно востребованы автомобили возрастом от пяти до десяти лет, включая LADA Granta и Vesta, Hyundai Solaris и Creta, Toyota Camry, Kia Rio, Volkswagen Polo и ряд других моделей. Аналитики также отмечают рост интереса к подержанным машинам китайских марок — годовая динамика спроса достигает 13%.

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, работодатели ищут не только универсальных мастеров, но и специалистов узкого профиля. В сентябре самые высокие зарплатные предложения зафиксировали для автоэлектриков — ₽148 290 в месяц. Кузовщикам предлагали в среднем ₽144 037, автослесарям — ₽114 288. Размер заработка во многом определяется уровнем подготовки и подтвержденным опытом.

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