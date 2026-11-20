В Прокопьевске 68-летний пенсионер влюбился в несуществующую иностранку и лишился более ₽80 тысяч. Неизвестные убедили его, что невеста прилетит на свидание. Об этом сообщает VSE42.RU со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области.

История началась в соцсетях, где мужчине написала женщина, назвавшаяся военнослужащей из США. Переписка быстро стала теплой, и прокопчанин, надеясь на искренние чувства и личную встречу, позвал новую знакомую в гости.

Собеседница ответила согласием, но пожаловалась на нехватку денег на перелет. Желая поскорее увидеть избранницу, доверчивый пенсионер несколькими переводами отправил ей свыше ₽80 тыс. Для убедительности виртуальная возлюбленная прислала снимок электронного билета и назвала день прилета в Новосибирск.

Сомнения закрались, когда мужчина попросил показать фото паспорта — в ответ прозвучала отговорка, что документы якобы заперты в сейфе у командира части. Чтобы развеять тревогу, пенсионер поехал в аэропорт Новокузнецка, однако там его ждало горькое разочарование. В региональном главке МВД уточнили, что «сотрудники аэропорта пояснили мужчине, что такого рейса не существует».

Поняв, что за красивой легендой скрывались аферисты, горожанин обратился в дежурную часть. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве и сейчас устанавливают личности злоумышленников.

В ведомстве напоминают: какими бы душевными ни казались онлайн-знакомства, переводить деньги незнакомцам из сети нельзя, даже если они присылают фото билетов или документов.