В Петропавловске-Камчатском открыли поиск исполнителя для ликвидации стихийных свалок с максимальной ценой контракта свыше ₽12,2 млн, следует из извещения муниципальной «Службы благоустройства» на портале госзакупок. В документах заказчик прописал расценки на вывоз отходов, требования к подрядчику и правила отчетности. Об этом пишет kamchatka.aif.ru .

Начальная цена сбора и вывоза килограмма мусора установлена на уровне ₽30,12, что соответствует ₽30 120 за тонну. Этого лимита хватит примерно на 405 тонн отходов, хотя точный объем заранее не определен: итоговый тариф сложится по результатам торгов, а платить будут только за фактически выполненную работу.

Исполнителю предстоит убирать скопления отходов IV класса опасности, включая десять категорий мусора. Среди них — несортированные бытовые отходы, офисный и бытовой сор, строительный и ремонтный мусор, древесина от сноса построек, обломки бетона и железобетона, а также остатки рубероида. Если на площадке попадется то, на работу с чем у подрядчика нет лицензии, придется подключать профильные организации.

Задания будут поступать от «Службы благоустройства» с указанием адреса, объема и сроков. Чтобы не терять время, заявки допускается передавать по телефону или в мессенджере МАХ, а затем оформлять письменно. До начала уборки исполнитель обязан зафиксировать захламленный участок на фото или видео, крупный мусор собрать спецтехникой, мелочь — вручную, а после снова снять площадку на фото или видео.

Отходы нужно передать лицензированной организации и в течение двух рабочих дней сдать заказчику отчет со снимками (с датой и временем) и бумагами о весе. В документах обязательны марка и госномер машины — использовать несогласованный транспорт запрещено. За пропуск фото- или видеофиксации, нарушения или приписки по объемам работы могут не засчитать, потребовать вернуть лишние деньги, начислить штрафы и пени, а недочеты придется исправлять за свой счет.