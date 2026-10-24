«Вы что, настоящие грязнули?»: как американка с трижды в день сменой белья опозорилась за рождественским столом

Американка Сара, приехавшая в Россию с убеждением, что американский образ жизни во всем лучше, испортила отношения с принимавшей ее семьей из-за резких замечаний о быте россиян. Об этом пишет дзен-канал «Говорим об образовании».

Гостья постоянно удивлялась обычным бытовым вещам и отпускала колкие comments в адрес русских, чем постепенно раздражала хозяев. Окончательно отношения испортились во время рождественского ужина, на который Сара пришла без подарка. За столом зашел разговор об уходе за одеждой и личной гигиене. Американка с гордостью рассказала, что меняет нижнее белье по три-четыре раза в день, считая это обязательным условием чистоты. Жена хозяина дома Аня объяснила, что предпочитает качественное кружевное белье, которое бережно стирает вручную, чтобы сохранить ткань и форму, и не видит смысла менять комплект несколько раз в день без необходимости. Ответ вызвал у Сары возмущение: она заявила, что это негигиенично, и назвала россиянок грязнулями. Муж Ани не выдержал и ответил гостье, что личные привычки не дают никому права оскорблять окружающих, а бережное отношение к вещам не означает нечистоплотности. Качество и правильный уход, по его словам, нередко важнее постоянных покупок.

Сара не ожидала отпора и вместо обсуждения разных привычек столкнулась с указанием на собственную невоспитанность. После этого ужина Аня прекратила общение с американкой и вскоре удалила ее из мессенджеров: семья не захотела поддерживать отношения с человеком, который привык оценивать чужой образ жизни свысока.