Осенняя рыбалка может обернуться трагедией: спасатели дали советы россиянам

С приходом осени вода в реках и озерах Тульской области становится ледяной, а погода — все более переменчивой, и риск происшествий на воде растет многократно. Чтобы предотвратить трагедии, сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по региону ежедневно патрулируют водоемы и напоминают жителям о правилах безопасности, пишут «Тульские известия» .

В зоне особого внимания — места массового отдыха у воды, популярные у рыбаков участки рек и озер, а также акватории, где зарегистрированы маломерные суда. Инспекторы проверяют у судоводителей удостоверения и судовые билеты, исправность плавсредств и наличие спасательных жилетов. Во время рейдов специалисты проводят разъяснительные беседы и вручают памятки.

Осенний водоем таит несколько скрытых угроз. Ледяная вода быстро отнимает тепло: уже через несколько минут может наступить шок и потеря сознания. Из-за резкого перепада температур сводит мышцы, и человек теряет способность двигаться. Мокрая теплая одежда мгновенно тянет на дно. А ранние сумерки, туманы и дожди делают ориентирование на воде крайне сложным.

МЧС напоминает:

не выходить на воду без надетого спасательного жилета;

не употреблять алкоголь до и во время рыбалки;

сообщать родным о месте ловли и времени возвращения;

следить за прогнозом погоды.

Если судно перевернулось — не паниковать, держаться за него и звать на помощь. Телефоны экстренных служб — 101 и 112.