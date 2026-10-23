Осенняя рыбалка может обернуться трагедией: спасатели дали советы россиянам

Риск происшествий на холодных реках в Тульской области возрос осенью

Общество

Фото: [Медиасток.рф]

С приходом осени вода в реках и озерах Тульской области становится ледяной, а погода — все более переменчивой, и риск происшествий на воде растет многократно. Чтобы предотвратить трагедии, сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по региону ежедневно патрулируют водоемы и напоминают жителям о правилах безопасности, пишут «Тульские известия».

В зоне особого внимания — места массового отдыха у воды, популярные у рыбаков участки рек и озер, а также акватории, где зарегистрированы маломерные суда. Инспекторы проверяют у судоводителей удостоверения и судовые билеты, исправность плавсредств и наличие спасательных жилетов. Во время рейдов специалисты проводят разъяснительные беседы и вручают памятки.

Осенний водоем таит несколько скрытых угроз. Ледяная вода быстро отнимает тепло: уже через несколько минут может наступить шок и потеря сознания. Из-за резкого перепада температур сводит мышцы, и человек теряет способность двигаться. Мокрая теплая одежда мгновенно тянет на дно. А ранние сумерки, туманы и дожди делают ориентирование на воде крайне сложным.

МЧС напоминает:

  • не выходить на воду без надетого спасательного жилета;
  • не употреблять алкоголь до и во время рыбалки;
  • сообщать родным о месте ловли и времени возвращения;
  • следить за прогнозом погоды.

Если судно перевернулось — не паниковать, держаться за него и звать на помощь. Телефоны экстренных служб — 101 и 112.

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