Огромный космический мусор обнаружили фермеры в штате Миннесота

На кукурузном поле в тауншипе Скотт американского штата Миннесота был обнаружен крупный металлический обломок неустановленного происхождения диаметром около 3,3 метра. Сообщение о находке поступило в офис местной полиции 14 октября, после чего власти привлекли к работе федеральные ведомства. По оценкам специалистов, упавший предмет не представляет угрозы для безопасности населения. Об этом сообщает журнал People.