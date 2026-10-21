Огромный космический мусор обнаружили фермеры в штате Миннесота
Изучать происхождение космических обломков подключили ФБР в кукурузном поле
На кукурузном поле в тауншипе Скотт американского штата Миннесота был обнаружен крупный металлический обломок неустановленного происхождения диаметром около 3,3 метра. Сообщение о находке поступило в офис местной полиции 14 октября, после чего власти привлекли к работе федеральные ведомства. По оценкам специалистов, упавший предмет не представляет угрозы для безопасности населения. Об этом сообщает журнал People.
Детали инцидента с падением космических обломков
- Место происшествия: тауншип Скотт, штат Миннесота, США (кукурузное поле).
- Дата обнаружения: обращение поступило в офис шерифа округа Стивенс в среду, 14 октября 2026 года.
- Параметры объекта: диаметр обнаруженной металлической конструкции составляет примерно 11 футов (около 3,3 метров).
- Меры безопасности: профильные ведомства и офис шерифа подтвердили, что объект не представляет никакой опасности для местных жителей.
- Дальнейшие действия: местные власти координируют свои действия со штатными и федеральными структурами для организации вывоза обломка.
- Справочная информация NESDIS: космический мусор (отработанные ступени ракет, старые спутники и фрагменты разрушений) входит в атмосферу Земли ежедневно, однако большинство таких объектов полностью сгорает в плотных слоях воздуха.