Огромный космический мусор обнаружили фермеры в штате Миннесота

Изучать происхождение космических обломков подключили ФБР в кукурузном поле

Общество

На кукурузном поле в тауншипе Скотт американского штата Миннесота был обнаружен крупный металлический обломок неустановленного происхождения диаметром около 3,3 метра. Сообщение о находке поступило в офис местной полиции 14 октября, после чего власти привлекли к работе федеральные ведомства. По оценкам специалистов, упавший предмет не представляет угрозы для безопасности населения. Об этом сообщает журнал People.

Детали инцидента с падением космических обломков

  • Место происшествия: тауншип Скотт, штат Миннесота, США (кукурузное поле).
  • Дата обнаружения: обращение поступило в офис шерифа округа Стивенс в среду, 14 октября 2026 года.
  • Параметры объекта: диаметр обнаруженной металлической конструкции составляет примерно 11 футов (около 3,3 метров).
  • Меры безопасности: профильные ведомства и офис шерифа подтвердили, что объект не представляет никакой опасности для местных жителей.
  • Дальнейшие действия: местные власти координируют свои действия со штатными и федеральными структурами для организации вывоза обломка.
  • Справочная информация NESDIS: космический мусор (отработанные ступени ракет, старые спутники и фрагменты разрушений) входит в атмосферу Земли ежедневно, однако большинство таких объектов полностью сгорает в плотных слоях воздуха.

Читайте также

Кинологи рассказали, как не спровоцировать стаю собак и уцелеть

Кинологи рассказали, как не спровоцировать стаю собак и уцелеть

В Петербурге мальчика, которого мать пыталась убить уксусом, ввели в кому

В Петербурге мальчика, которого мать пыталась убить уксусом, ввели в кому

Отказы по маткапиталу: Соцфонд ужесточил правила строительства на участках ЛПХ

«Земля накрывает спадом»: что произойдет с геомагнитным фоном 15 октября и кому грозит недомогание

Развеян главный миф о флешках и «безопасном извлечении»

Развеян главный миф о флешках и «безопасном извлечении»

Циклон приближается к Камчатке: туристические маршруты закрыли

Генуборка перед морозами: чек-лист по защите подмосковной дачи от грызунов

Генуборка перед морозами: чек-лист по защите подмосковной дачи от грызунов

Просрочка без паники: названы пять продуктов, которые остаются безопасными после даты на пачке

Просрочка без паники: названы пять продуктов, которые остаются безопасными после даты на пачке

Хозяин пришел в съемную квартиру без предупреждения: обязан ли жилец открыть дверь

Возвращение рамника: сколько стоит новый Mitsubishi Pajero V в России

Госуслуги Подмосковья запустили единый сервис для оформления звания «Ветеран труда»

Виляние хвостом: ветеринар объяснил, почему кошки и собаки конфликтуют

Виляние хвостом: ветеринар объяснил, почему кошки и собаки конфликтуют

Добавьте mosregtoday.ru в избранное