«Вы серьезно?»: мэр Богдановича пожаловался, что жители рвут шланги для откачки воды

Мэр Богдановича Нейфельд: жители рвут шланги, мешая откачивать воду

Общество

В Богдановиче Свердловской области продолжается откачка воды с затопленных территорий. Глава города Олег Нейфельд сообщил, что уровень воды в Чаечном озере начал снижаться. На улице Гагарина техника бурит проходы для труб водоотведения, чтобы восстановить их пропускную способность, параллельно в городе расчищают каналы для более быстрого отвода воды.

При этом проведению работ мешают сами жители. Мэр эмоционально отреагировал на ситуацию в своем аккаунте во «ВКонтакте»: машины для откачки воды доставали с большим трудом, а шланг уже несколько раз порвали автомобильными наездами. Каждое повреждение, по его словам, — потеря времени, которого нет, и он призвал жителей беречь оборудование и не мешать помогать им же и их соседям.

В комментариях Нейфельд вступил в спор с горожанами, которые считают причиной подтоплений неправильную застройку. По его мнению, заболачивание территории связано с устройством частного сектора, где канализационные отходы сбрасываются в грунт. Градоначальник привел пример: к нему машина для вывоза отходов на очистные приходит каждую субботу и забирает в среднем 7–8 кубов — это недешево, но зато при наступлении холодов он точно знает, что канализация будет работать. Один из подписчиков ответил на это иронично: «У вас вывозят, потому что вы мэр».

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