Ноябрь 2026: казанцы получат больше выходных, чем остальные россияне
Inkazan: жители Казани будут отдыхать в ноябре дольше остальных россиян
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Жители Казани и Татарстана в ноябре 2026 года будут отдыхать дольше, чем большинство работающих россиян. Причина — два праздничных дня: федеральный День народного единства 4 ноября и республиканский День Конституции 6 ноября. В итоге месяц подарит татарстанцам 11 выходных, сообщает inkazan.ru.
В ноябре 2026 года 30 календарных дней. Расклад такой:
- 19 рабочих дней;
- 9 выходных;
- 2 праздничных.
Главный федеральный праздник — День народного единства 4 ноября, нерабочий для всех россиян. В Татарстане к нему добавляется День Конституции республики 6 ноября — первая пятница месяца тоже станет выходной.
Сколько рабочих часов в ноябре
- 150 часов — при 40-часовой неделе;
- 135 часов — при 36-часовой;
- 89 часов — при 24-часовой.
При стандартном графике 5/2 19 рабочих дней дали бы 152 часа, но 3 и 5 ноября работа сокращается на час — отсюда 150 часов.
Как отдыхаем 4 ноября
В 2026 году праздник выпадает на среду. Рабочая неделя разорвется на две части: татарстанцы потрудятся до вторника, вернутся к делам в четверг, а в пятницу уйдут на длинные трехдневные выходные.
Будет ли 3 ноября сокращенным днем
Вторник 3 ноября станет предпраздничным. По статье 95 Трудового кодекса РФ работа накануне нерабочего праздника сокращается на час, при этом зарплата не уменьшается. Тот же принцип действует и для 5 ноября.
Правда, не для всех: на предприятиях с непрерывным циклом, в экстренных службах и ряде других организаций график может остаться прежним. Тогда работодатель обязан компенсировать переработку — дополнительным отдыхом или доплатой.
Брать отпуск в ноябре: за и против
- Против: с финансовой точки зрения месяц не самый выгодный. Рабочих дней всего 19, поэтому стоимость одного дня выше, чем в более длинных месяцах, и отпускные могут оказаться скромнее зарплаты за полный месяц. Если есть возможность маневра, декабрь 2026 года с его 22 рабочими днями окажется выгоднее.
- За: если цель — продлить отдых, ноябрь подойдет. По статье 120 Трудового кодекса РФ нерабочие праздничные дни в период отпуска не засчитываются в отпускные дни. Захватив 4 ноября, можно получить лишний день отдыха без траты отпускного.