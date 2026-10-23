Ноябрь 2026: казанцы получат больше выходных, чем остальные россияне

Жители Казани и Татарстана в ноябре 2026 года будут отдыхать дольше, чем большинство работающих россиян. Причина — два праздничных дня: федеральный День народного единства 4 ноября и республиканский День Конституции 6 ноября. В итоге месяц подарит татарстанцам 11 выходных, сообщает inkazan.ru .

В ноябре 2026 года 30 календарных дней. Расклад такой:

19 рабочих дней;

9 выходных;

2 праздничных.

Главный федеральный праздник — День народного единства 4 ноября, нерабочий для всех россиян. В Татарстане к нему добавляется День Конституции республики 6 ноября — первая пятница месяца тоже станет выходной.

Сколько рабочих часов в ноябре

150 часов — при 40-часовой неделе;

135 часов — при 36-часовой;

89 часов — при 24-часовой.

При стандартном графике 5/2 19 рабочих дней дали бы 152 часа, но 3 и 5 ноября работа сокращается на час — отсюда 150 часов.

Как отдыхаем 4 ноября

В 2026 году праздник выпадает на среду. Рабочая неделя разорвется на две части: татарстанцы потрудятся до вторника, вернутся к делам в четверг, а в пятницу уйдут на длинные трехдневные выходные.

Будет ли 3 ноября сокращенным днем

Вторник 3 ноября станет предпраздничным. По статье 95 Трудового кодекса РФ работа накануне нерабочего праздника сокращается на час, при этом зарплата не уменьшается. Тот же принцип действует и для 5 ноября.

Правда, не для всех: на предприятиях с непрерывным циклом, в экстренных службах и ряде других организаций график может остаться прежним. Тогда работодатель обязан компенсировать переработку — дополнительным отдыхом или доплатой.

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