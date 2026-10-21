Карантин из-за кори: студентов юрфака МГУ отправили на удаленку

На юридическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова зафиксирован случай заболевания корью. Учебный корпус юридического факультета закрыли на карантин с 21 октября по 3 ноября, а всех студентов перевели на дистанционный режим обучения. В руководстве университета официально подтвердили факт введения противоэпидемических ограничений после того, как один из магистрантов предоставил в учебную часть медицинскую справку с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщает Mash, передает РИАМО.