Трагедия в Орле: при разборе завалов на заводе нашли четвертого погибшего

Интерфакс: Клычков заявил о 19 раненых после ракетного удара по Орлу

Общество

Число жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины по промышленному предприятию в Советском районе города Орла выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В ходе продолжения спасательных работ и разбора завалов на месте пожара сотрудники МЧС обнаружили еще одно тело. Общее количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести, достигло 19 человек. Судьба еще одного гражданина остается неизвестной, он официально числится пропавшим без вести. Об этом пишет агентство Интерфакс.

Хронология ликвидации последствий и масштаб ущерба

  • Данные по погибшим и пострадавшим:
    • Погибшие: 4 человека (тела извлечены из-под обрушившихся конструкций в ходе поисково-спасательной операции);
    • Пострадавшие: 19 человек доставлены или самостоятельно обратились в медучреждения (травмы от осколочных ранений до ушибов);
    • Пропавшие без вести: 1 человек продолжают искать под завалами цеха.
  • Обстановка на объекте и повреждения инфраструктуры:
    • Дата атаки: ракетный удар был нанесен вечером 23 октября в час пик;
    • Предприятие: в результате попадания в заводской корпус Советского района произошел масштабный пожар с последующим частичным обрушением кровли и перекрытий;
    • Сопредельная территория: взрывной волной повреждены остекление в близлежащих многоквартирных жилых домах и припаркованы автомобили;
    • Помощь населению: в городе организован оперативный штаб и поквартирный обход для оценки ущерба и проведения восстановительных работ.

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