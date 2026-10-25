Трагедия в Орле: при разборе завалов на заводе нашли четвертого погибшего

Число жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины по промышленному предприятию в Советском районе города Орла выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В ходе продолжения спасательных работ и разбора завалов на месте пожара сотрудники МЧС обнаружили еще одно тело. Общее количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести, достигло 19 человек. Судьба еще одного гражданина остается неизвестной, он официально числится пропавшим без вести. Об этом пишет агентство Интерфакс.