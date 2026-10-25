Трагедия в Орле: при разборе завалов на заводе нашли четвертого погибшего
Интерфакс: Клычков заявил о 19 раненых после ракетного удара по Орлу
Число жертв ракетного удара Вооруженных сил Украины по промышленному предприятию в Советском районе города Орла выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В ходе продолжения спасательных работ и разбора завалов на месте пожара сотрудники МЧС обнаружили еще одно тело. Общее количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести, достигло 19 человек. Судьба еще одного гражданина остается неизвестной, он официально числится пропавшим без вести. Об этом пишет агентство Интерфакс.
Хронология ликвидации последствий и масштаб ущерба
- Данные по погибшим и пострадавшим:
- Погибшие: 4 человека (тела извлечены из-под обрушившихся конструкций в ходе поисково-спасательной операции);
- Пострадавшие: 19 человек доставлены или самостоятельно обратились в медучреждения (травмы от осколочных ранений до ушибов);
- Пропавшие без вести: 1 человек продолжают искать под завалами цеха.
- Обстановка на объекте и повреждения инфраструктуры:
- Дата атаки: ракетный удар был нанесен вечером 23 октября в час пик;
- Предприятие: в результате попадания в заводской корпус Советского района произошел масштабный пожар с последующим частичным обрушением кровли и перекрытий;
- Сопредельная территория: взрывной волной повреждены остекление в близлежащих многоквартирных жилых домах и припаркованы автомобили;
- Помощь населению: в городе организован оперативный штаб и поквартирный обход для оценки ущерба и проведения восстановительных работ.