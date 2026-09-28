Почему осенью тянет на калорийное и как сохранить стройность: советы психолога

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

С наступлением холодов многие замечают, что аппетит усиливается, а тяга к калорийной пище становится почти неодолимой. Почему организм начинает «требовать» больше еды и как удержать вес, не отказывая себе в удовольствии поесть? Об этом REGIONS рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина.

Физиология холода: зачем организму лишняя энергия

По словам эксперта, в холодное время года тело расходует больше энергии на поддержание тепла. Чувство голода в этом случае — естественный механизм компенсации возросших затрат. Метаболизм ускоряется, а мозг особенно охотно вознаграждает нас удовольствием за потребление простых углеводов. Именно поэтому так тянет на сладкое и сытное: хочется снова и снова испытывать приятные ощущения.

Дополнительный фактор — сокращение светового дня. Оно может провоцировать сезонное депрессивное расстройство и менять гормональный фон. Как отметила Анжелика Полина, со стрессом человек нередко борется с помощью переедания, а депрессивное состояние способно менять пищевые привычки, в том числе увеличивать потребление сладостей.

Установки, которые мешают оставаться стройным

Психолог подчеркивает: корень осеннего переедания часто лежит не столько в физиологии, сколько в сознании. Распространенное убеждение «осенью и зимой я все равно наберу лишние килограммы» работает как разрешение есть больше. Эксперт уверена: если заменить эту установку на «в холодное время я буду еще стройнее», количество людей, поправляющихся зимой, заметно снизится. По ее словам, набор веса во многом подчинен внутренним убеждениям, а значит, процесс можно осознанно контролировать.

Как питаться в холода: полезные замены

Чтобы не набрать лишние килограммы, важно питаться правильно и в меру. Анжелика Полина советует не бороться с аппетитом запретами, а грамотно заменять вредные продукты на более полезные аналоги. Хлеб можно заменить хлебцами и злаковыми снэками. Пирожные и шоколад — сезонными фруктами и сухофруктами. В рационе стоит сделать упор на овощи и ягоды шоковой заморозки: они сохраняют витамины, минералы и клетчатку. Полезно включать в меню капусту, цитрусовые, а также пить больше чистой воды.

Движение, сон и управление эмоциями

Не менее важны физическая активность и здоровый сон. Эксперт рекомендует выбрать приятный вид спорта и заниматься регулярно, по возможности заменять поездки на транспорте пешими прогулками, а в течение дня выделять время на разминку и дыхательную гимнастику.

Стресс — один из главных триггеров эмоционального переедания, поэтому важно научиться управлять эмоциями. В этом помогут прогулки на свежем воздухе, йога, медитации и дыхательные упражнения. Полина также советует общаться с приятными людьми и получать больше позитивных эмоций.

«Измените негативные мысли и установки на положительные — и наградой вам будет здоровая психика и здоровое стройное тело», — заключила Анжелика Полина.

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