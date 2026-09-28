Москва мерзнет без отопления: эксперт назвала безопасные способы обогрева квартиры

Середина сентября в Москве выдалась довольно холодной, а центральное отопление еще не включили — и для многих квартира превратилась в место, где приходится искать способы согреться, не рискуя здоровьем и безопасностью. « Вечерняя Москва » выяснила у эксперта по домоводству Марины Рубенковой, как эффективно обогреть жилье и каких действий лучше избегать.

По ее словам, самый безопасный вариант в отсутствие отопления — электрические обогреватели. Лучше выбирать модели с таймером и автоматическим отключением, но при этом не стоит ставить прибор близко к шторам, мягкой мебели и бытовой технике. Накрывать электрический обогреватель нельзя — устройство может перегреться. Если он начал шуметь или издавать неприятный запах, нужно сразу выключить его и проверить на наличие неисправностей.

Эксперт отметила, что у большинства россиян в квартирах есть электрические духовки, и с их помощью тоже можно согреть воздух в помещении. А вот газовую плиту для обогрева использовать категорически нельзя. Зато можно ненадолго открыть разогретую электрическую духовую печь — но важно помнить, что в целях безопасности оставлять ее без присмотра не стоит. Обогреть квартиру можно и подручными средствами, например кастрюлей с водой: если налить в нее горячую воду и поставить посередине комнаты, тепло будет постепенно распространяться по помещению.

По мнению Рубенковой, ни в коем случае нельзя использовать для обогрева открытый огонь. Некоторые пытаются согреться свечами, но это может закончиться пожаром: большое количество свечей без присмотра способно упасть или поджечь рядом стоящие предметы. Кроме того, при самостоятельном обогреве квартиры необходимо регулярно открывать окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и предотвратить накопление углекислого газа, — напомнила эксперт по домоводству.

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