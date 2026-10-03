Роскачество рассказало о пользе капусты для сердца и кишечника

Роскачество: витамин C сохраняется в капусте даже после квашения

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Роскачество в беседе с «Известиями» рассказало о полезных свойствах капусты. По данным экспертов, овощ содержит витамины и минералы, необходимые для нормальной работы организма, и может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, помогать контролировать давление и уровень «плохого» холестерина, а также благотворно влиять на печень, нервную систему и кишечник.

В составе капусты есть калий, кальций, фосфор, магний и аскорбиновая кислота. Витамин C сохраняется даже после термической обработки, при хранении и в процессе квашения. В наружных зеленых листьях содержится фолиевая кислота, участвующая в обменных процессах и кровообращении. Преобладание калия над натрием помогает регулировать водный баланс. Кроме того, капуста содержит холин, участвующий в жировом обмене, а природные фитонциды способны подавлять некоторые микроорганизмы, включая золотистый стафилококк.

Отдельно в Роскачестве отметили свойства квашеной капусты: она содержит молочную кислоту и полезные бактерии, поддерживающие микрофлору кишечника. Чтобы сохранить полезные свойства, важно выбирать качественные кочаны. При правильном хранении капуста остается пригодной до шести месяцев.

Кочан должен быть плотным и ровным, без трещин, темных пятен и повреждений. Листья — упругими и гладкими, цвет варьируется от бледно- до ярко-зеленого. Если кочан мягкий и легко деформируется, капуста может оказаться недозрелой — после приготовления она теряет хруст. Для длительного хранения лучше выбирать плотные кочаны без повреждений.

Ранее стало известно, когда домашние заготовки теряют выгоду.

Читайте также

РЖД считает возвраты по-новому: россиянам придется доплачивать за сдачу билета

РЖД считает возвраты по-новому: россиянам придется доплачивать за сдачу билета

За ₽1 млн: рамный внедорожник, V8 и семейный трансформер — что реально купить в Москве?

За ₽1 млн: рамный внедорожник, V8 и семейный трансформер — что реально купить в Москве?

Подростки из Курской и Белгородской областей стали участниками 47-й смены «Послезавтра» в Подмосковье

Подростки из Курской и Белгородской областей стали участниками 47-й смены «Послезавтра» в Подмосковье

Пенсии придут раньше: жителям Московского региона назвали дату зачислений в октябре

В «Росохотрыболовсоюзе» назвали самые популярные виды охоты в Подмосковье

В «Росохотрыболовсоюзе» назвали самые популярные виды охоты в Подмосковье

Учёбы станет больше. Старшеклассникам увеличили нагрузку на 140 часов

Учёбы станет больше. Старшеклассникам увеличили нагрузку на 140 часов

«Сыр и колбаса бьют по карману». Россияне стали чаще замечать рост цен на продукты

«Сыр и колбаса бьют по карману». Россияне стали чаще замечать рост цен на продукты

Гинеколог объяснила, почему беременность не всегда лечит боль

Гинеколог объяснила, почему беременность не всегда лечит боль

Осенняя рыбалка в Подмосковье: где искать леща, плотву и окуня

Осенняя рыбалка в Подмосковье: где искать леща, плотву и окуня

Семейные традиции на избирательных участках: королевцы голосуют вместе с детьми

Семейные традиции на избирательных участках: королевцы голосуют вместе с детьми

Депутат Роднина оценила активность на избирательных участках в Химках

Депутат Роднина оценила активность на избирательных участках в Химках

Синоптики спрогнозировали дождь и до +17 градусов в Подмосковье 25 сентября

Синоптики спрогнозировали дождь и до +17 градусов в Подмосковье 25 сентября

Добавьте mosregtoday.ru в избранное