Творческий вечер 80-летнего Геннадия Хазанова, состоявшийся 17 ноября в Астане, вызвал недовольство части зрителей — впечатлениями они начали делиться в соцсетях после выступления. Об этом сообщает VOICE . Поводом для критики стали шутки о Филиппе Киркорове и высказывания об истории названий казахстанской столицы.

Зрительница Баглан Жабина рассказала, что отправилась на концерт с большим интересом к творчеству Хазанова, однако содержание программы не оправдало ожиданий. По её словам, в начале выступления артист пошутил в адрес Киркорова, затем обратился к теме Казахстана и неоднократных изменений названия столицы. Отдельно женщину удивило предложение поставить памятник трактору.

В интернете также распространился видеоролик с частью выступления, посвящённой истории Астаны. Хазанов напомнил о Целинограде, который развивали участники освоения целины, и упомянул их труд по выращиванию хлеба и благоустройству города; по словам артиста, после переименования Целинограда в Астану в 1998 году память о строителях постепенно стала исчезать. Далее он с иронией вспомнил последующие переименования: в 2019 году Астана получила название Нур-Султан, а в 2022-м городу вернули прежнее имя. Артист обыграл ситуацию с изменениями адресов и привёл пример школьника, который сначала выучил одно название города, а через несколько лет столкнулся с другим. Шутки о переименованиях и исторической памяти вызвали отрицательную реакцию у части присутствовавших.