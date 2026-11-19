Биологические изменения при болезни Альцгеймера способны запускаться за 10–20 лет до первых заметных симптомов. Сейчас ключевые белки определяют по спинномозговой жидкости через люмбальную пункцию, но метод сложен и применяется в основном в научных целях, тогда как анализы крови на биомаркеры еще изучают. Новые препараты с моноклональными антителами способны немного замедлять развитие болезни, но в России пока не зарегистрированы, а их применение требует строгих условий и оценки рисков.

Невролог обращает внимание на конкретные сигналы, которые нельзя пропустить: человек по кругу переспрашивает одно и то же, не удерживает свежие события, путается в лекарствах и счетах, теряется на знакомых улицах, уходит от разговоров из-за нехватки слов или начинает подозревать окружающих в краже. Как показывает финское исследование FINGER, за два года комплекс из движения, питания, тренировок ума, контроля давления и общения замедляет спад когнитивных функций лучше, чем одиночные упражнения.

Иногда за провалами в памяти скрываются обратимые причины — дефицит витамина B12, сбои щитовидной железы, электролитные нарушения, проблемы с печенью или почками, депрессия либо последствия инфекций, которые порой удается скорректировать за несколько недель. По словам Джангишиева, обследование с анализами и МРТ важно пройти вовремя: пока близкий человек ясно мыслит, семья успевает спокойно обсудить будущий уход, быт и важные решения, сохраняя тепло и взаимное уважение.