Сенатор Александр Волошин присоединился к стратегической сессии общественного движения «Код Непокоренных» на площадке Мастерской управления «Сенеж». Во время общения с молодежью Донбасса и Новороссии парламентарий рассказал о новых карьерных возможностях и перспективах для студентов и молодых специалистов из исторических регионов. Среди инициатив — шесть проектов, в которых ребята получат поддержку со стороны законодательной ветви власти, а также сообщества молодежи Донбасса и Новороссии, которая учится и работает по всей стране под эгидой движения «Код Непокоренных»

Фото: [ из личного архива сенатора А.Волошина ]

15 ноября 2026 года в Мастерской управления «Сенеж» прошла стратегическая сессия общественного движения «Код Непокоренных». Мероприятие организовано при поддержке Совета Федерации. Центральным событием дня стала встреча участников с сенатором Александром Волошиным. Парламентарий выступил с приветственным словом, в котором подчеркнул важность сохранения связи с родным регионом после переезда и значимость профессионального выбора для будущего субъекта.

В беседе с молодежью Александр Волошин отметил: «У каждого региона своя история, свои особенности и своя идентичность. Но у молодых людей из разных регионов гораздо больше общего, чем иногда кажется. И сегодня важно не просто сохранять эту общность, но и наполнять ее совместными делами, профессиональными связями, дружбой и взаимной поддержкой».

В сессии приняли участие 150 человек из воссоединившихся с Россией субъектов. Миссия сообщества — помогать ребятам Донбасса и Новороссии оставаться своими друг для друга, где бы они ни учились и ни работали. Сообщество будет помогать молодежи сохранять связь с малой родиной и создаст условия для профессиональной реализации как на исторических территориях, так и за их пределами.

Сенатор Александр Волошин подчеркнул важность этих связей: «Мне кажется очень правильной идея сообщества, в котором человек не остается один на один со своими проблемами. Особенно когда он только приехал в большой город, поступил в университет, начинает самостоятельную жизнь. Но еще важнее, чтобы тот, кому сегодня помогли освоиться, завтра сам протянул руку помощи следующему поколению студентов».

Дневная часть стратегической сессии была посвящена обсуждению карьерных траекторий, проектной деятельности, сохранению культурной идентичности и партнерству. Участники представили сенатору свои разработанные проекты и личные истории, а также задали вопросы о стажировках, трудоустройстве и запуске собственных инициатив. Александр Волошин дал обратную связь по каждому предложению и отметил, что проекты ребят лягут в основу работы сообщества в 2027 году. Итогом стратегической сессии стали шесть проектных предложений, которые на вечерней части встречи были представлены Александру Волошину.

«Сегодня я услышал от вас много интересных предложений. И хочу подчеркнуть: не нужно ждать, пока кто-то придет и предложит готовое решение. Вы лучше многих знаете, что происходит в ваших городах, чего не хватает вашим землякам и какие изменения действительно нужны. Поэтому именно вы можете стать авторами и творцами этих изменений. Мне бы хотелось, чтобы сегодняшняя встреча не осталась просто хорошим воспоминанием о форуме. Важно, чтобы у каждого проекта появились конкретные исполнители, первые шаги и понятные сроки. Сообщество становится живым тогда, когда люди в нем начинают чувствовать ответственность друг за друга и за общее дело», — отметил сенатор.

Сообщество молодежи Донбасса и Новороссии, которая учится и работает по всей стране под эгидой движения «Код Непокоренных», будет действовать по шести направлениям: стажировок и профессиональных возможностей; создания молодежного медиа Донбасса и Новороссии; проектной мастерской; развития культурного кода малой родины; психологической поддержки; межрегионального и международного сотрудничества.