Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Федосеевой-Шукшиной
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Федосеевой-Шукшиной
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители киностудии «Ленфильм» и видные деятели культуры выразили соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной в связи с ее кончиной. Глава Северной столицы напомнил, что актриса родилась в Ленинграде и провела в осажденном городе все 872 дня блокады, а первые роли исполнила именно в павильонах «Ленфильма». Ее творческий и семейный союз с режиссером и писателем Василием Шукшиным вошел в сокровищницу отечественного и мирового искусства. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».
Память коллег и фестивальное наследие
Представители киностудии «Ленфильм» подчеркнули, что зрители полюбили артистку за искренние образы простых русских женщин с нелегкой судьбой. Долгие годы Лидия Федосеева-Шукшина бессменно возглавляла петербургский кинофестиваль «Виват кино России!». Народный артист России Александр Пашутин назвал ушедшую актрису легендой кинематографа, а вдова актера Георгия Буркова Татьяна Ухарова и актриса Наталья Гвоздикова отметили ее душевную щедрость и доброту. О смерти народной артистки РСФСР в субботу, 7 ноября 2026 года, официально сообщила ее дочь.