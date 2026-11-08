Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Федосеевой-Шукшиной

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители киностудии «Ленфильм» и видные деятели культуры выразили соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной в связи с ее кончиной. Глава Северной столицы напомнил, что актриса родилась в Ленинграде и провела в осажденном городе все 872 дня блокады, а первые роли исполнила именно в павильонах «Ленфильма». Ее творческий и семейный союз с режиссером и писателем Василием Шукшиным вошел в сокровищницу отечественного и мирового искусства. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости».