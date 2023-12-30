Тысячи людей высыпали на улицы, чтобы отпраздновать то, что иностранные военные ушли из их страны.

Манифестация, которая проходила на улицах, сопровождалась народными гуляниями. В ней приняли участие политики, причем не только местные, но и приехавшие из других африканских государств. Среди них - премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Йоахим Кьелем де Тамбела, а также глава кабинета министров Мали Шогель Кокалла Маига. Это признала даже французская пресса.

«Тысячи человек отпраздновали в пятницу уход неделю назад последних французских военных, размещенных в Нигере», - указали журналисты.

Статья по этому поводу появилась у агентства «Франс Пресс». Оно отметило, что гуляния сопровождались антифранцузскими лозунгами, а также танцами, акробатическими выступлениями и концертами.