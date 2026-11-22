‎С 1 декабря мессенджер WhatsApp* ограничит доступ к своим сервисам для владельцев устаревших смартфонов и неактуальных версий приложения. Компания ужесточает требования к программному обеспечению и устройствам, принудительно блокируя вход пользователям, которые игнорируют обновления.

Под запрет попадут гаджеты, работающие на операционных системах ниже Android 5.0 и iOS 15.1. Это означает полную потерю функционала для владельцев iPhone 6 и более ранних моделей, а также бюджетных Android-устройств, не получавших системных апдейтов в последние 8–10 лет. Кроме того, авторизация будет заблокирована на аппаратах с неофициальными прошивками или без сертифицированных сервисов Google, поскольку система безопасности не сможет верифицировать подлинность такого гаджета.

Еще одной причиной отключения станет использование архивных сборок мессенджера. Старые версии перестанут соединяться с серверами. Потеряют доступ и владельцы аккаунтов, привязанных к отключенным или утерянным сим-картам, а также пользователи, утратившие резервные коды двухфакторной аутентификации.

Рекомендуется до наступления декабрьского дедлайна обновить операционную систему и приложение, проверить статус сим-карты и сохранить коды безопасности. Владельцам телефонов старше пяти лет советуется заранее экспортировать историю переписки на новое устройство во избежание безвозвратной потери данных.

* принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.