Вторая половина ноября не порадует жителей России мощными звездными дождями — даже знаменитый поток Леониды в текущем сезоне окажется весьма скромным, а остальные метеорные явления будут еще слабее. О том, на какие небесные события можно рассчитывать до конца осени и как организовать наблюдения, изданию REGIONS рассказал старший научный сотрудник отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Станислав Угольников .

Максимум активности Леонид ожидается в ночь с 17 на 18 ноября. По предварительным оценкам, при идеальных погодных условиях в небе можно будет зафиксировать от 10 до 15 падающих звезд в час. По мнению специалиста, столь невысокая интенсивность потребует от зрителей большого терпения и больше подойдет опытным наблюдателям, готовым долго всматриваться в ночной небосвод ради отдельных ярких вспышек.

Сам поток связан с периодической кометой 55P/Темпеля — Туттля. Когда наша планета пересекает оставленный ею пылевой шлейф, мелкие частицы влетают в земную атмосферу и сгорают в ней, оставляя характерные светящиеся следы.

Правила и лучшее время для наблюдений

Для того чтобы увидеть метеоры, не требуются телескопы или бинокли — напротив, оптика сужает поле зрения, тогда как вспышки могут возникать в самых разных участках неба. Смотреть нужно невооруженным глазом.

Главным условием успешных наблюдений является отсутствие городской засветки. Астрономы советуют выехать за город, подальше от уличных фонарей и подсвеченных зданий, выбрав открытую площадку с чистым горизонтом без высоких деревьев и построек. Разумеется, небо должно быть безоблачным. Наиболее благоприятным временем для наблюдения за Леонидами считается вторая половина ночи, ближе к рассвету. При этом к концу ноября охоту за более слабыми метеорными потоками дополнительно осложнит яркая Луна, свет которой скроет тусклые вспышки.