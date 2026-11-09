Первые сугробы в Центральной России: метеоролог назвал месяц, когда осень наконец сдаст позиции

Центральная Россия в этом году отказывается принимать зиму по расписанию, откладывая снежный сезон на целый месяц. Ведущий специалист центра погоды «Фобос», подполковник запаса Евгений Тишковец в эфире радио Sputnik заявил, что настоящая русская зима в регионе наступит только в декабре.

По его словам, до конца ноября осень продолжит править бал, несмотря на календарные ожидания. По словам синоптика, зима будет неоднократно выходить на сцену, объявлять ложную тревогу и проверять жителей на готовность к холодам, однако ноябрь в целом окажется теплее климатической нормы.

Обычно 14 ноября в Москве наступает так называемая метеозима — момент устойчивого перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений. Однако в этом году этого не произойдет. Тишковец уточнил, что небо запустит западный конвейер: теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения пойдут одна за другой с запада на восток, из-за чего температурный фон заметно повысится до показателей конца октября. Погода продолжит идти не в ногу с календарем с опозданием примерно на полмесяца.

Синоптик подчеркнул, что метеорологическая осень продлится до положенного ей времени, а устойчивый переход через ноль в сторону отрицательных значений не состоится в традиционные сроки.

Ранее также синоптик Ильин заявил, что в Москве потеплеет до +9 °С, но дожди испортят погоду.