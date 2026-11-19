В Московской области заработала система космического надзора на базе искусственного интеллекта, предназначенная для борьбы с незаконной вырубкой деревьев, стихийными свалками и самозахватом земли на особо охраняемых природных территориях, об этом сообщает REGIONS . Разработку, созданную региональным Министерством экологии и природопользования совместно со Сбером, уже признали полностью готовой к тиражированию в других субъектах страны.

Цифровой комплекс объединяет спутниковые снимки международных космических агентств, показания орбитальных радаров и сводки метеоцентров. На основе этих данных нейросеть формирует эталонный цифровой отпечаток местности и автоматически фиксирует любые отклонения. Главным преимуществом технологии являются радары, способные видеть сквозь плотную облачность и темноту, что позволяет вести непрерывный мониторинг пасмурным подмосковным днем и ночью. Алгоритм распознает три ключевых типа ландшафта — лес, поле и застройку, оперативно сигнализируя о вырубке стволов под кронами, распашке лугов или незаконном строительстве.

Обучение модели проходило на данных о 28 наиболее уязвимых природных участках вблизи МКАД — в городских округах Балашиха, Люберцы, Мытищи, Химки, Красногорск и Одинцовском округе. К середине октября 2026 года система успешно прошла валидацию, а 12 ноября замминистра экологии региона Екатерина Иванова официально презентовала проект на IV Международном Каспийском цифровом форуме в Дагестане. Итоговые сигналы выводятся на карту через платформу геоаналитики 2ГИС Про, а при полевых проверках связка алгоритма и инспектора показала точность классификации свыше 92%.

Эффект для региона и подготовка к зимнему сезону

Внедрение цифрового контура вписывается в задачи нацпроекта Экологическое благополучие и дополняет федеральный опыт Росприроднадзора и Роскосмоса, которые с 2025 года контролируют с орбиты более 25 тыс. объектов недропользования. По оценкам профильного ведомства, новая система позволит:

повысить точность выявления экологических нарушений на 30% ;

сократить трудозатраты инспекторов на выездные проверки на 25% , заменив плановые объезды точечными выездами по конкретным сигналам;

усилить действующую наземную сеть из более чем 350 стационарных постов экологического наблюдения.

Полноценным испытанием для технологии станет предстоящий зимний сезон и традиционная операция Елочка по охране хвойных лесов. Если в 2024 году за две недели предновогодних рейдов в регионе зафиксировали 17 незаконных рубок с ущербом свыше ₽1 млн, то в 2025 году выявили пять случаев с общим вредом государству более ₽58 тыс. Нарушителям грозит штраф от ₽3 тыс. до ₽5 тыс. за дерево, а при ущербе свыше ₽5 тыс. наступает уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы.

Эксперты отмечают, что белый снежный покров делает свежие просеки максимально контрастными для алгоритма, а независимость радаров от метелей и короткого светового дня позволит оперативно пресекать массовую вырубку молодняка и появление несанкционированных стоянок в период новогодних каникул.