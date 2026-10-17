«Забота и внимание»: как москвичи могут поздравить бабушек и дедушек

В Москве до 23 октября проходит акция «Забота и внимание», приуроченная ко Дню бабушек и дедушек. Материалы для творчества принимают в волонтерском центре «Доброе место. ЮАО» на улице Трофимова, 9. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

26 октября волонтеры рассортируют подарки, а 28 октября отправятся в Научно-практический геронтопсихиатрический центр. Там они проведут мастер-класс, вручат поздравительные открытки и пообщаются с представителями старшего поколения. Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит отметил, что социальное волонтерство объединяет больше всего москвичей, а акция станет еще одной возможностью поддержать пожилых людей, уделить им время и испытать радость от совместного творчества.

Мероприятия также пройдут в центрах «Доброе место. Нева» и «Доброе место. СВАО», а в Научно-практическом реабилитационном центре для пожилых организуют творческое занятие. Волонтерский отряд «Добрая воля» центра инклюзивного образования «Южный» собирает цветную бумагу, картон, наборы для творчества и пряжу. Учительница Анна Федулова рассказала, что к участию традиционно приглашают школьников, их родителей и педагогов. Отряд существует более пяти лет и регулярно присоединяется к городским акциям. Кроме того, «Мосволонтер» в 2026 году организовал стажировки для координаторов социального волонтерства в Рязани, Калуге и Владимире.