Забудьте про рыбок: зачем сотни птиц в провинции Куангчи клюют пятки туристам из России

Путешественники из России открывают для себя необычную процедуру в провинции Куангчи. В долине Бонг Лай обычная ферма превратилась в популярный аттракцион, где более 120 уток помогают гостям расслабиться и насладиться сельским колоритом, пишет Smolnarod.

Необычная спа-процедура в долине Бонг Лай

Российские туристы все чаще посещают вьетнамскую провинцию Куангчи ради оригинального развлечения, известного как утиный массаж. Эта процедура проводится в живописной долине Бонг Лай. Технология процесса предельно проста: на ступни человека насыпают зерна, после чего десятки птиц начинают аккуратно клевать корм. Подобное воздействие вызывает у посетителей легкое ощущение щекотки, а контакт с мягким оперением обеспечивает дополнительный тактильный уют. Профессиональные путешественники отмечают, что такой метод релаксации является отличной альтернативой привычным спа-программам.

От фермерского хозяйства до мирового аттракциона

История популярного места под названием Duck Stop началась с частного подворья местного жителя. Владелец решил превратить обычную ферму в туристический объект после того, как снимки путешественников с его подопечными вызвали ажиотаж в социальных сетях. На текущий момент в хозяйстве содержится свыше 120 уток. Помимо специфического массажа, гости могут покормить птиц, поиграть с ними и понаблюдать за традиционным укладом сельской жизни. Предприниматель подчеркивает, что идея создания аттракциона возникла спонтанно, но быстро нашла отклик у международной аудитории.

Атмосфера релаксации среди рисовых полей

Помимо тесного взаимодействия с пернатыми, визит в долину позволяет туристам полностью отдохнуть от городской суеты. Путешественников привлекают бескрайние рисовые плантации и извилистые сельские тропы, которые создают неповторимый ландшафт. Многие отдыхающие приезжают сюда не только ради экзотической процедуры, но и для того, чтобы насладиться тишиной вьетнамской глубинки. Эксперты в области туризма подтверждают, что популярность подобных локаций растет благодаря стремлению современных людей к поиску нестандартных впечатлений и качественной психологической разгрузке на природе.