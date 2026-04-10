Около 20 л крови сдали студенты подмосковного колледжа «Энергия» в рамках донорской акции

В Старой Купавне прошла масштабная выездная донорская акция, организованная Центром крови Подмосковья. Мероприятие состоялось на базе структурного подразделения «Центр специальной подготовки» колледжа «Энергия». Участие в благородном деле приняли 46 студентов — благодаря их неравнодушию удалось собрать более 20 л крови, которая может спасти жизни многих людей.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, подмосковный колледж «Энергия» давно зарекомендовал себя как один из лидеров системы профессионального образования региона. Участие в донорских акциях стало для учебного заведения доброй традицией — студенты и преподаватели регулярно откликаются на призывы помочь тем, кто в этом особенно нуждается.

Молодые люди признались, что перед акцией их одолевали сомнения и страхи: кто‐то волновался из‐за самой процедуры, кого‐то беспокоила возможная слабость после забора крови. Однако атмосфера взаимоподдержки и профессионализм медиков помогли быстро преодолеть все тревоги.

Организаторы акции отметили высокий уровень вовлеченности студентов и поблагодарили колледж за поддержку донорского движения. Такие мероприятия не только пополняют банк крови, но и воспитывают в молодежи чувство гражданской ответственности, учат сопереживать и понимать ценность человеческой жизни.

