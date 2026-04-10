Арбитражный суд Подмосковья отказал иностранной фармкомпании в иске к организации РФ о нарушении патентных прав

Арбитражный суд Московской области отказал AstraZeneca AB в удовлетворении иска к АО «Химико‑фармацевтический комбинат „АКРИХИН“» о нарушении патентных прав.

Речь шла о препарате для лечения сахарного диабета «Фордиглиф». В иске говорилось о нарушении исключительного права на изобретение, запрете ввоза, обращения и хранения препарата, а также об изъятии и уничтожении его отдельных партий.

Истец сослался на дополнительный патент РФ, полагая, что при производстве и обороте препарата используется охраняемое им изобретение без согласия правообладателя. Ответчик заявил, что использует изобретение, ранее защищенное другим патентом того же правообладателя, действие которого прекращено, а само изобретение стало общественным достоянием.

Суд установил, что изобретение, на которое ссылается истец по дополнительному патенту, тождественно изобретению, исключительное право на которое уже прекратилось. Таким образом, использование указанного технического решения ответчиком не может рассматриваться как нарушение исключительного права.

Суд решил, что ответчик не нарушил исключительное право истца на изобретение, так как действия истца по получению дополнительного патента фактически направлены на ограничение конкуренции в отношении изобретения, перешедшего в общественное достояние.

В результате суд отказал в удовлетворении заявленных требований в полном объеме и отнес судебные расходы по уплате госпошлины на истца.